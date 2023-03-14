В Симферополе потушили крупный пожар на складе

Прокуратура проводит проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Симферополе на площади 900 кв. м, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"В 09:40 сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда полностью ликвидировали пожар на ул. Западная, 3, в Симферополе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что по факту пожара проводится проверка. "Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе администрации Симферополя ТАСС уточнили, что пожар возник на складе игрушек. Площадь возгорания, по уточненным данным, составила 900 кв. м, пострадавших нет. В ликвидации пожара принимали участие 12 единиц техники и 39 человек.