Суд заключил под стражу водителя иномарки, сбившего людей на остановке в Алтайском крае

В результате столкновения погиб один человек

БАРНАУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Водитель автомобиля Mazda, который в минувшее воскресенье врезался в остановку с людьми под Новоалтайском Алтайского края, по решению суда заключен под стражу до 12 мая. Об этом сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

"Судом определен срок содержания под стражей до 12 мая 2023 года", - сказала она.

Также в прокуратуре уточнили, что автомобиль был без государственных регистрационных знаков, а его водитель - мужчина 1985 года рождения - нетрезв.

12 марта автомобиль Mazda врезался в остановку общественного транспорта у города Новоалтайска в Алтайском крае, в результате чего погиб один человек, еще один получил травмы. Водитель покинул место ДТП, не оказав помощи пострадавшим. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека").