В Пензенской области локализовали разлив нефтепродуктов на станции Селикса

Работы на месте разлива выполняют сотрудники "Экоспаса"

ТАСС, 14 марта. Специалисты локализовали разлив нефтепродуктов на станции Селикса Куйбышевской железной дороги в Пензенской области, который произошел 10 марта. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Приволжской транспортной прокуратурой.

По информации надзорного ведомства, течь нефтепродуктов обнаружили в одной из цистерн грузового поезда.

"Вагон отставлен на специализированный путь. Разлив нефтепродуктов локализован. Работы на месте разлива выполняют сотрудники "Экоспаса", - отмечается в сообщении.

Ранее в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям сообщали, что в результате оказалась загрязнена территория площадью более 7 тыс. кв. м. По данным управления, разлив произошел на железнодорожные пути и водоотводящую канаву вдоль железнодорожной насыпи, а также прилегающую к ней территорию частных домовладений. Пострадавших нет.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку по обстоятельствам разлива нефтепродуктов. Пензенская транспортная прокуратура выясняет, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта и экологического законодательства. По обстоятельствам происшествия проводится доследственная проверка, ход и результаты которой контролируются прокуратурой.