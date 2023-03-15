На Дамчикском участке Астраханского заповедника ликвидировали пожар

Площадь возгорания составила почти 800 га

АСТРАХАНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Лесопожарные формирования ликвидировали возгорание камыша и сухой растительности на площади почти 800 га на полуострове Макаркин в границах Дамчикского участка Астраханского биосферного заповедника. Очагов тления на пройденной пожаром площади не обнаружено, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе заповедника.

"По состоянию на 15:40 (14:40 мск) 15 марта природный пожар на полуострове Макаркин в границах Дамчикского участка Астраханского государственного заповедника ликвидирован, очагов тления и горения на пройденной пожаром площади не обнаружено. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет 795 га", - говорится в сообщении, с уточнением что на Обжоровском участке заповедника продолжается тушение пожара.

Ранее сообщалось, что лесопожарные формирования тушат возгорание сухой растительности и камыша на Обжоровском участке Астраханского биосферного заповедника площадью 2,3 тыс. га, на Дамчикском участке заповедника возгорание локализовано. Сложная пожароопасная обстановка вблизи всех участков заповедника, а также по всей территории дельты Волги наблюдается с 13 марта. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер и сухая погода.

Астраханский биосферный заповедник, расположенный в низовьях дельты Волги, был учрежден 11 апреля 1919 года. Это первый заповедник, созданный в СССР, его площадь составляет 67,9 тыс. га. Заповедник разбит на три отдельных участка: Дамчикский - в западной части дельты Волги, Трехизбинский - в центральной и Обжоровский - в восточной. На его территории обитают 307 видов птиц, в том числе 72 редких, более 60 видов рыб и около 40 видов млекопитающих.