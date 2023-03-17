16 марта, 21:34
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о ранении трех мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Украинские военные за сутки выпустили по республике 182 боеприпаса

ДОНЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 34 раза обстреливали населенные пункты ДНР, в результате обстрелов ранены три мирных жителя. Об этом сообщило в ночь на пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По его данным, при обстрелах применялись ствольная артиллерия калибра 122, 152 и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня и ударный беспилотник. Всего зафиксировали 34 обстрела, выпущено 182 боеприпаса. Под огнем оказались Благодатное, Владимировка, Горловка, Донецк, Макеевка, Никольское, Пантелеймоновка и Ясиноватая.

В результате обстрелов ранены три мирных жителя, повреждены четыре домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке. 

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