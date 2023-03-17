Суд оставил в СИЗО подозреваемого в получении взятки экс-мэра Белгорода

Защита Антона Иванова просила заменить ему заключение под стражей на домашний арест или залог в размере 1 млн рублей

БЕЛГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Белгородский областной суд оставил без изменения решение Свердловского районного суда города об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-главе Белгорода Антону Иванову, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Свердловского районного суда города Белгорода оставить без изменения", - сказал судья.

Защита Иванова просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в размере 1 млн рублей.

Бывший глава Белгорода Иванов, который также занимал пост гендиректора АО "Белгородская ипотечная корпорация", был заключен под стражу 8 марта. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере"). По версии следствия, с августа 2019 по июль 2021 года Иванов, являясь гендиректором АО, получил от коммерческих организаций взятку в виде автомобиля стоимостью свыше 2,5 млн рублей за выгодные условия займа на сумму более 50 млн рублей. Задолженность по займу впоследствии не была погашена.

В пятницу на рассмотрении в Белгородском областном суде ходатайства об изменении меры пресечения Иванову стало известно о возбуждении в отношении него 16 марта еще двух уголовных дел. Одно дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ по факту получения крупной взятки в виде ноутбука стоимостью 150 770 рублей за совершение действий в интересах ООО "Промагрострой" по заключению договоров подряда на выполнение работ по строительству домов для участковых уполномоченных полиции. Другое дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") по факту незаконной продажи земельных участков с причинением значительного ущерба бюджету Белгородской области в размере свыше 10 млн рублей.