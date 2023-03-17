Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемого в финансировании нацполка "Азов" и ВСУ

Игорь Сиомик признал свою вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Октябрьский суд Петербурга отправил под стражу 34-летнего уроженца Ростовской области, обвиняемого в финансировании украинского националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга огласил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Сиомика, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Срок меры - по 14 мая", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, с октября 2022 года по март 2023 года Сиомик умышленно из корыстных побуждений вел электронную переписку с лицами, которые представляли интересы Вооруженных сил Украины и радикальных националистических организаций этой страны. По их поручению мужчина за денежное вознаграждение проводил в Петербурге сбор средств для финансирования деятельности ВСУ и украинского военизированного националистического объединения "Азов".

Собранные деньги Сиомик переводил на неустановленные банковские счета, которыми распоряжались его корреспонденты, при этом он осознавал, что эти деньги предназначались в том числе для приобретения оружия, боеприпасов и военной техники, для совершения терактов и диверсий на территории России, в том числе против российских Вооруженных сил. Сообщается, что свою вину фигурант признал полностью.