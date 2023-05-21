В Арамиле ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

Силы и средства пожарной охраны проводят проливку и разборку сгоревших конструкций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме и хозяйственных постройках в городе Арамиле Свердловской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 20:49 (18:49 мск) открытое горение на пожаре в г. Арамиль ликвидировано. Силы и средства пожарной охраны проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков отметил, что на месте был развернут оперативный штаб. По его словам, сложности в тушении возгорания заключались в плотной застройке, низкой степени огнестойкости здания, а также в низком давлении в сети противопожарного водоснабжения. "Погибших и пострадавших нет", - уточнил он.

Ранее стало известно, что по улице Ломоносова произошло возгорание хозяйственных построек, из-за сильного ветра и плотной постройки огонь быстро распространился на многоквартирный жилой дом барачного типа. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, среди них 7 детей.