Пропавшую в Анжеро-Судженске двухлетнюю девочку нашли живой

Сотрудники полиции обнаружили ребенка на берегу в трех километрах от дома

ТАСС, 22 мая. Двухлетнюю девочку, которая пропала во время прогулки в Анжеро-Судженске Кемеровской области в воскресенье, нашли живой на берегу реки Чернушка в трех километрах от дома. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В Анжеро-Судженске в результате масштабных поисковых мероприятий полицейскими патрульно-постовой службы найдена живой пропавшая двухлетняя девочка. Сотрудники полиции обнаружили ребенка на берегу реки Чернушка в трех километрах от дома", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье ребенок ушел из дома, расположенного в частном секторе, и пропал. По данным ГУ МВД, девочка гуляла под присмотром бабушки, в то время как мать занималась старшим ребенком. Бабушка отвлеклась на домашние дела, а затем обнаружила пропажу внучки.