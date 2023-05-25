Главу филиала визового сервиса МВД в Нижегородской области арестовали по делу о взятке

Заместителя директора филиала поместили под домашний арест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Директор нижегородского филиала паспортно-визового сервиса МВД России арестован по делу о взятках, его заместитель помещен под домашний арест, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении директора паспортно-визового сервиса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заместителю директора - домашний арест", - говорится в сообщении.

Руководитель нижегородского филиала паспортно-визового сервиса МВД России и его заместитель были задержаны в Нижегородской области по подозрению в получении взятки организованной группой. По версии следствия, в 2021-2023 годах они получали взятки от представителей коммерческих организаций за совершение действий в их интересах. Следствие располагает данными, что сумма взятки превысила 10 млн рублей.