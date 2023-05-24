Главу филиала визового сервиса МВД Нижегородской области задержали по подозрению во взятке

Следствие располагает данными, что сумма взятки превысила 10 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Руководитель нижегородского филиала паспортно-визового сервиса МВД России и его заместитель задержаны в Нижегородской области по подозрению в получении взятки организованной группой, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора и заместителя директора филиала по Нижегородской области федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис" Министерства внутренних дел Российской Федерации, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2021-2023 годах они получали взятки от представителей коммерческих организаций за совершение действий в их интересах. Следствие располагает данными, что сумма взятки превысила 10 млн рублей.

Противоправные действия выявили оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области. Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Сейчас в суде рассматриваются ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения.