На Алтае осудили владелицу аттракциона, на котором две девочки получили травмы

Женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно

БАРНАУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Барнауле приговорил предпринимательницу к трем годам условно по делу об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, после того как на ее аттракционе - надувном батуте - получили тяжкие травмы две девочки. Об этом сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина в пятницу.

"Суд приговорил подсудимую к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с возложением дополнительных обязанностей. Также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 4 млн рублей", - сообщили Антошкина.

ЧП с опрокидыванием батута у ТЦ "Район" произошло в мае 2021 года. В результате происшествия пострадали две девочки, они были госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Одну из них медикам пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

Следствием и судом установлено, что при монтаже и установке батута были допущены нарушения, в результате которых из 13 узлов крепления 7 не были соединены с элементами жесткого крепления или балластной системы, 4 узла фиксировались к металлическому ограждению, не предназначенному для подобной фиксации, а 3 узла оставались вовсе без фиксации. Допущенные нарушения и привели к опрокидыванию батута.