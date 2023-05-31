В Ростове-на-Дону проведут проверку спортивных конструкций после ЧП на Гребном канале

Такое поручение дал глава городской администрации Алексей Логвиненко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Проверка всех спортивных конструкций будет проведена в Ростове-на-Дону после обрушения трибуны на Гребном канале накануне. Об этом в среду сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

"Начиная с 25 мая фиксируются неблагоприятные погодные условия в виде сильного дождя с градом и шквалистым ветром. По моему поручению было проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам принято решение провести проверки креплений рекламных конструкций, крыш, водостоков, а также всех спортивных конструкций, находящихся в открытом доступе", - написал он.

В городе такжее вели запрет на массовые мероприятия после ЧП.

"Во все подведомственные учреждения направлены уведомления о недопустимости проведения массовых мероприятий при опасных метеорологических явлениях. Будет организовано информирование родителей о недопустимости нахождения детей без присмотра взрослых - родителей или инструкторов - на открытых спортивных площадках", - написал он.

Глава администрации города добавил, что в Ростове проверят крепления рекламных конструкций, крыш, водостоков, а также всех спортивных конструкций, находящихся в открытом доступе. "Также на момент прохождения грозового фронта вводится ограничение доступа на открытые спортивные площадки, стадионы. Особое внимание поручил уделить расчистке ливневок от наносного мусора, листьев. Кроме того, в связи со штормовым предупреждением было принято решение праздничные мероприятия с участием детей, запланированные на 1 июня, перенести в закрытые помещения", - уточнил Логвиненко.