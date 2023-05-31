Врезавшийся в ограду Даунинг-стрит рассказал о причинах аварии

Британец Сет Неллер заявил, что сделал это в знак протеста против политики правящей Консервативной партии Великобритании

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Британец Сет Неллер, который на прошлой неделе врезался в ограду резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака, заявил, что сделал это в знак протеста против политики правящей Консервативной партии Великобритании. В ролике, который он записал перед инцидентом и разместил в соцсети TikTok, Неллер говорит, что страдает аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а политика британского правительства подорвала его психическое здоровье.

"Я испытываю гнев и разочарован. В основном собой, но также безответственным поведением Риши Сунака, Лиз Трасс, Бориса Джонсона и его предшественников, которые разрушают нашу страну. Кто-то должен заплатить [за это]. Мы должны заявить о себе. Это и произойдет", - говорит мужчина на записи, на которую в среду обратила внимание газета Daily Express.

Как следует из слов 42-летнего Неллера, он допускал, что в результате его действий могут пострадать люди. В своем видео он называет сотрудников британской полиции "комбатантами в войне, которую консервативная партия с 2010 года постоянно ведет против инвалидов, против бедных, против Национальной системы здравоохранения, медсестер, врачей и всех, кто бастует и кому недоплачивают".

"Что бы ни говорили обо мне потом, я - не убийца", - добавляет он и приносит извинения своим друзьям и родственникам за то, что намерен совершить, а также за то, что ему не удается справиться с резкими перепадами настроения.

25 мая малолитражный автомобиль въехал передним бампером в главные ворота, ведущие на улицу Даунинг-стрит, где проживает премьер-министр Великобритании и находится его канцелярия. Заметных повреждений металлическая ограда не получила. Во время инцидента Сунак находился в своей резиденции. Задержанный после инцидента Неллер был вскоре освобожден из-под стражи. Однако почти сразу после этого полиция снова задержала его по обвинению в изготовлении непристойных детских фото. Сам спровоцированный Неллером инцидент у Даунинг-стрит расследуется полицией как не связанный с терроризмом.

Даунинг-стрит - одно из самых охраняемых мест британской столицы, которое круглосуточно находится под защитой полиции. До начала 1990-х годов все желающие могли подойти близко к резиденции главы правительства. После того как в 1991 году члены Временной Ирландской республиканской армии выпустили по Даунинг-стрит три минометных снаряда в попытке убить занимавшего тогда пост премьера Джона Мейджора, полицейская охрана была усилена, а сама улица закрыта.