31 мая, 19:14,
обновлено 31 мая, 19:26

Бригада врачей учреждений Минздрава приехала в Ростов-на-Дону для лечения пострадавших

Медики окажут помощь детям, пострадавшим в происшествии на Гребном канале

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России прибыли в Ростов-на-Дону для оказания помощи детям, пострадавшим при обрушении трибун на Гребном канале.

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Об этом в среду журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, в Ростов-на-Дону прибыла бригада врачей Российской детской клинической больницы Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи детям, пострадавшим в происшествии на Гребном канале", - сказал он. 

Теги:
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