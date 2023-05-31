Бригада врачей учреждений Минздрава приехала в Ростов-на-Дону для лечения пострадавших

Медики окажут помощь детям, пострадавшим в происшествии на Гребном канале

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России прибыли в Ростов-на-Дону для оказания помощи детям, пострадавшим при обрушении трибун на Гребном канале.

Об этом в среду журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, в Ростов-на-Дону прибыла бригада врачей Российской детской клинической больницы Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи детям, пострадавшим в происшествии на Гребном канале", - сказал он.