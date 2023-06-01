В Свердловской области возбудили дело после нападения бойцовской собаки на ребенка

Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения бойцовской собаки на 10-летнего ребенка возле водоема в селе Лая Свердловской области, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в своем телеграм-канале.

"Вблизи реки Лайка в селе Лая Пригородного района мальчику 2013 года рождения, отдыхавшему у водоема со сверстниками, были причинены телесные повреждения в результате нападения на него собаки бойцовской породы. <…> Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, расследование находится на контроле в центральном аппарате СК РФ, добавили в ведомстве.

Ранее в региональном управлении прокуратуры сообщали, что после инцидента пострадавшего школьника доставили в медучреждение, где оказали помощь и отпустили домой. Ведомство также организовало проверку по факту происшествия.