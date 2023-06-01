1 июня, 10:08

В селе Лая Свердловской области на ребенка напала собака

Несовершеннолетнего доставили в лечебное учреждение, где оказали медпомощь и отпустили домой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Собака напала и покусала 10-летнего ребенка возле водоема в селе Лая Свердловской области. По факту инцидента региональная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"В дневное время в селе Лая Пригородного района ученик МБОУ СОШ №4, 2013 года рождения, гулял после школы с друзьями около местного водоема, где на него напала и покусала собака местной жительницы, причинив ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ребенок был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. "В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, степень повреждений, причиненных несовершеннолетнему, проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетнего на безопасность жизни и здоровья", - добавили в пресс-службе.

Ранее местные СМИ сообщили, что ребенка в селе Лая покусал стаффордширский терьер, которого хозяйка выгуливала на берегу водоема. Скорую мальчику вызвала его бывшая воспитатель, случайно встретившая его. Хозяйка животного, по данным СМИ, скрылась вместе с собакой после нападения. 

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РоссияСвердловская область
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