Моди заявил, что виновные в железнодорожной катастрофе в Индии будут строго наказаны

По официальным данным, в результате катастрофы погиб 261 человек, более 900 пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Индии проведут тщательное расследование причин железнодорожной катастрофы в восточном штате Одиша, все виновные будут строго наказаны. Об этом сообщил в субботу премьер Индии Нарендра Моди, который посетил место катастрофы и больницу, где лечатся пострадавшие.

"Это прискорбный инцидент. У меня нет слов, чтобы выразить свою скорбь. Правительство сделает все, чтобы помочь пострадавшим", - сказал премьер, выступление которого транслировали местные телеканалы.

"Это серьезное происшествие, даны инструкции расследовать все со всех сторон. Все, кого признают виновным, будут строго наказаны", - добавил Моди.

Он отметил, что персонал железной дороги сейчас работает над восстановлением путей, чтобы возобновить движение.

Катастрофа произошла в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша. По официальным данным, погиб 261 человек, более 900 пострадали.