Число подтопленных в Лабинске домовладений превысило 170

Как сообщил глава Лабинского района Владимир Забураев, были эвакуированы три семьи, оказавшиеся в зоне риска

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/. Число подтопленных в результате ливней домовладений в Лабинске Краснодарского края увеличилось и достигло 171. Эвакуированы три семьи, оказавшиеся в зоне риска, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава Лабинского района Владимир Забураев.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате ливней по состоянию на утро субботы в Лабинске были подтоплены 114 домовладений.

"Ликвидируем последствия подтопления. Стихия нанесла новый удар, пришлось эвакуировать три семьи, они оказались в зоне риска. Перевезли людей в пункт временного размещения. Продолжаем принимать заявки от населения. На данный момент поступило 360 сообщений о подтоплении, со слов жителей, вода зашла в 171 домовладение", - написал он.

По словам Забураева, комиссии обследуют территории, оценивают ущерб, уточняют, в чем нуждаются люди. Власти района получают всю необходимую помощь от края. В аварийно-спасательных работах задействованы 17 единиц спецтранспорта и более 40 человек, уточнил он.

Синоптики прогнозируют ливни с грозой и шквалистый ветер до 25 м/с в Краснодарском крае до 5 июня, продлено штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском, Туапсинском районах и в Геленджике. Ранее на Кубани произошли подтопления в ряде муниципалитетов, комиссии оценивают ущерб.