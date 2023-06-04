В Лейпциге второй раз за сутки произошли массовые беспорядки

По информации агентства DPA, полицейских забросали камнями и бутылками, также нарушители жгли мусорные баки, запускали пиротехнику и перекрывали улицы

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Левые радикалы в ходе одной из демонстраций в субботу вечером устроили стычки с полицией в Лейпциге (федеральная земля Саксония). Как передает агентство DPA, правоохранители расценивают произошедшее как "массовые беспорядки".

Демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками. Согласно распространенным в интернете фото и видео, нарушители порядка жгли мусорные баки, запускали пиротехнику и перекрывали улицы. В демонстрации в общей сложности приняли участие около 1,5 тыс. человек.

О числе задержанных не сообщается. В полиции лишь отметили, что в отношении 300 человек были применены "меры юридического характера".

Беспорядки произошли в Лейпциге и в ночь на субботу. Пострадали 23 полицейских, были повреждены 17 служебных автомобилей, ущерб оценивается в "пятизначную сумму". Левые радикалы изначально собирались провести крупную демонстрацию в субботу в ответ на приговор, который был вынесен 31 мая одной из их соратниц. Суд запретил проведение акции.