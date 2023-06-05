Во Владивостоке без света остались 22 тыс. человек

Прокуратура города организовала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Авария на электроподстанции в центре Владивостока оставила без света более 160 домов и 22 тыс. жителей города, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Произошло аварийное отключение подстанции "Залив" АО Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), в результате которого прекращено электроснабжение объектов социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тыс. граждан. Прокуратура города Владивостока организовала проверку, по результатам которой даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей и соблюдению нормативного срока устранения аварии", - сообщает надзорное ведомство.

В центральной части Владивостока наряду с жилыми домами расположены здания правительства Приморья, администрации Владивостока, основных региональных СМИ, а также несколько крупных офисных зданий и бизнес-центров.

Ранее в филиале ДРСК "Приморские электрические сети" ТАСС сообщили, что из-за отключения оборудования на подстанции 110 кВ "Залив" без света остались потребители в центральной части Владивостока.