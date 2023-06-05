Бастрыкин поручил передать уголовные дела по фактам отравления сидром в ГСУ СК России

Речь идет об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК России уголовные дела по фактам отравления людей сидром. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России дал поручение передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России в целях наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.

Следственными органами СК по Ульяновской области в рамках расследования уголовного дела об отравлении жителей Димитровграда сидром задержан самарский индивидуальный предприниматель. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следствия, задержанный производил алкогольную продукцию в поселке Винтай Красноглинского района Самары, а затем поставлял товар в торговые точки Самарской и Ульяновской областей. В период с 3 по 4 июня жители Димитровграда были госпитализированы с отравлением неустановленным веществом. Предварительно установлено, что потерпевшие употребляли сидр.

Кроме того, следственными органами СК по Самарской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ по факту смерти двух женщин, предположительно, отравившихся спиртосодержащим напитком. По версии следствия, накануне они пили сидр, приобретенный в магазине Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары. Помимо этого, в рамках расследования проверяется информация о большем количестве пострадавших от употребления этой спиртосодержащей жидкости.

"Также глава ведомства поручил Главному следственному управлению в рамках расследования изучить уголовное дело об отравлении спиртосодержащей жидкостью в Удмуртии", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, в результате отравления сидром "Мистер сидр" в Самарской и Ульяновской областях умерли в общей сложности 18 человек. Пострадавшие выявлены в этих регионах, а также в Удмуртии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять эту продукцию.