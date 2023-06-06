6 июня, 05:55,
обновлено 6 июня, 06:21

Число пострадавших из-за отравления сидром в Самарской области выросло до 14

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области/ ТАСС
© Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области/ ТАСС

Из госпитализированных пациентов 11 человек находятся в тяжелом состоянии

САМАРА, 6 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших после употребления сидра в Самарской области увеличилось до 14. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

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"В настоящее время 14 пациентов с отравлениями после употребления сидра госпитализированы в медучреждения региона и находятся под наблюдением медицинских работников", - говорится в распространенном сообщении.

Из госпитализированных пациентов 11 человек находятся в тяжелом состоянии, 3 - в состоянии средней степени тяжести, уточнил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Он отметил, что медики прилагают все усилия для сохранения здоровья и жизни пострадавшим. "Обращаю внимание, если вы употребляли сидр в эти дни, у вас есть симптомы острого отравления - тошнота, рвота, повышенное или пониженное давление, нарушение зрения - обратитесь за медицинской помощью незамедлительно", - призвал министр. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
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