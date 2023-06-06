Эксперт назвал минимальной вероятность дальнейшего разрушения плотины Каховской ГЭС

Аварийный спуск воды происходит достаточно быстро, отметил специалист по вопросам водоснабжения и водоотведения Анатолий Копачевский

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Вероятность дальнейшего разрушения плотины Каховского водохранилища после подрыва Каховской ГЭС минимальна, аварийный спуск воды происходит достаточно быстро. Такое мнение ТАСС во вторник высказал эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

"Нужен довольно длительный период времени, [чтобы произошло разрушение плотины]. Спуск воды в аварийном режиме как сейчас - это достаточно быстрый процесс. Протекающие объемы воды, конечно, очень большие и колоссальные, но не предполагаю, что бы это оказало дополнительные разрушающие действия на плотину, вероятность минимальна", - сказал Копачевский.

Он пояснил, что при спуске воды из верхней части водохранилища в нижнюю давление на плотину становится меньше, поэтому ожидать каких-либо дополнительных разрушений не стоит. Однако, по его словам, нужно дождаться окончательного схода воды, примерно 5-10 дней, чтобы давать какие-то прогнозы касательно разрушений дамбы.

Рассуждая о возможных последствиях прорыва плотины для Северно-Крымского канала и водоснабжения республики, Копачевский уточнил, что Северно-Крымский канал как гидротехническое сооружение никак не зависит от подтоплений, а крымские наливные водохранилища достаточно заполнены. "Для хозяйственно-питьевых нужд республики Крым в течение этого года эта проблема не окажет влияния", - отметил он. Однако, по мнению Копачевского, сама подача воды по Северо-Крымский каналу в Крым может быть проблематична, если уровень воды в Каховском водохранилище достигнет минимального уровня.

Директор Института наук о Земле Южного федерального университета Андрей Кузнецов сказал ТАСС, что в случае нехватки воды в Северо-Крымском канале полуостров обеспечат резервными ветками водовода с территории Краснодарского края. "Северо-Крымский канал был перекрыт украинскими властями в течение с 2014 года, но как-то выживали, хотя для сельского хозяйства вода там необходима, и усеченный вариант водоснабжения имел для него определенные негативные последствия. Но использовались другие источники водоснабжения, в том числе с территории Краснодарского края водоводы перебрасывались. <...> Если речь о затоплении, то Крыму оно не грозит. Если вдруг из водохранилища исчезнет вода, то тогда будет угроза для наполняемости Крымского канала", - сообщил Кузнецов. Он добавил, что полуостров пережил попытку водной блокады и адаптировался. Вода пошла по Северо-Крымскому каналу с прошлого года после освобождения юга Херсонской области. В настоящее время наибольшее беспокойство вызывает вопрос о возможном затоплении низменных частей поймы Днепра.