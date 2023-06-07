В Новой Каховке заявили, что в городе заблокированы и ждут эвакуации около 100 человек

По словам главы администрации Владимира Леонтьева, ежесекундно более 30 тыс. куб. м воды сбрасывается из Каховского водохранилища и подмывает дамбу

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 100 человек на текущий момент заблокированы в Новой Каховке и нуждаются в эвакуации из-за затоплений после разрушений на Каховской ГЭС, заявил в среду глава администрации города Владимир Леонтьев.

"Осуществляются работы по спасению людей, которые в настоящий момент - около 100 человек - требуют эвакуации, они заблокированы на корсунских дачах", - сказал он в эфире Первого канала.

Леонтьев также отметил, что ежесекундно более 30 тыс. куб. м воды сбрасывается из Каховского водохранилища и подмывает дамбу. "Сейчас более 30 тыс. куб. м воды ежесекундно - такой огромный объем - сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению. И, естественно, такой огромный объем воды подмывает непосредственно тело дамбы", - сказал он, добавив, что специалисты отслеживают ситуацию.