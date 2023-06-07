7 июня, 09:28,
обновлено 7 июня, 10:08

В Херсонской области ожидают пик подъема воды в Алёшках в ближайшие часы

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, затем начнется быстрый спад

ГЕНИЧЕСК, 7 июня. /ТАСС/. Пик подъема воды в городе Алёшки Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС ожидается в ближайшие часы. Об этом в среду в Telegram-канале сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

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Накануне глава правительства области сообщал, что город практически затоплен, ситуация осложняется лесными пожарами из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Эвакуация людей на тот момент была возможна только на спецтехнике.

"В Алёшках пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнется быстрый спад", - написал Алексеенко. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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