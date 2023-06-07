В Херсонской области ожидают пик подъема воды в Алёшках в ближайшие часы

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, затем начнется быстрый спад

ГЕНИЧЕСК, 7 июня. /ТАСС/. Пик подъема воды в городе Алёшки Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС ожидается в ближайшие часы. Об этом в среду в Telegram-канале сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

Накануне глава правительства области сообщал, что город практически затоплен, ситуация осложняется лесными пожарами из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Эвакуация людей на тот момент была возможна только на спецтехнике.

"В Алёшках пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнется быстрый спад", - написал Алексеенко.