В Херсонщине допустили гибель сотни тысяч тонн рыбы после схода воды

И.о. министра сельского хозяйства и рыболовства региона Петр Збаровский сообщил об отработке вариантов на самый худший случай

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотни тысяч тонн рыбы в Херсонской области будет выброшено на берег после схода воды, заполнившей сейчас мелководье. Об этом в четверг сообщил и.о. министра сельского хозяйства и рыболовства региона Петр Збаровский в эфире телеканала "Россия-24".

"Та рыба, которая зашла, кто знает Херсонщину, прекрасно понимает, что это за территория - это степная территория, она разошлась по мелководью, и как только вода отойдет, мы увидим воочию, что там произошло. Сотни тысяч тонн рыбы, которая будет выброшена на берег, и нам придется с этим что-то делать", - сказал он.

"Конечно, мы сегодня отрабатываем варианты на самый худший случай, но вместе с тем с рыбой у нас проблема очень большая, как и во всем", - добавил Збаровский.