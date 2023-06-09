На складах в Астрахани изъяли еще 840 л потенциально опасного "Мистера сидра"

Пресс-служба Росалкогольрегулирования сообщила, что образцы продукции отобраны для проведения экспертизы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники Росалкогольрегулирования и УМВД РФ по Астраханской области обнаружили и изъяли на складах в Астрахани еще одну партию в 840 л потенциально опасного напитка "Мистер сидр" производства компании "Анди". Образцы продукции отобраны для проведения экспертиз, сообщила в пятницу пресс-служба Росалкогольрегулирования.

"Представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Астраханской области проведены контрольные мероприятия на территории региона. В ходе осмотра складских помещений в Рождественском проезде обнаружено и изъято 840 л продукции под торговой маркой "Мистер сидр" производства ООО "Анди", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изъятая сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Астраханской области нелегальная алкогольная продукция будет передана на досудебное хранение. Ее образцы отобраны для проведения экспертизы.

В четверг со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщалось, что сотрудниками Росалкогольрегулирования и УМВД РФ по Астраханской области было выявлено на складах в Астрахани свыше 10 тыс. л потенциально опасного напитка "Мистер сидр" производства компании "Анди". Ранее в среду специалисты управления Роспотребнадзора по Астраханской области выявили на территории региона реализацию свыше 25 тыс. л потенциально опасного напитка данной марки и производителя.