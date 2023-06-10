В Уфе по факту пожара на складе ГСМ возбудили уголовное дело

В результате происшествия пострадал один человек

УФА, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту пожара на складе горюче-смазочных материалов в Уфе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК России по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"", - говорится в сообщении.

По версии следствия, пожар произошел из-за несоблюдения неустановленным лицом правил промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, связанных с хранением и использованием легковоспламеняющихся веществ в резервуарах. В результате пожара ожоги получил работник объекта, добавили в СК.

9 июня пресс-служба РЖД сообщила о возгорании емкостей для хранения жидкостей на путях необщего пользования предприятия ООО "Уфа-Хим". В пресс-службе МЧС России уточнили ТАСС, что сообщение о возгорании горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада по адресу: улица Малая Силикатная в Уфе поступило в 19:05 мск, на место оперативно направили силы и средства МЧС. Открытое горение ликвидировали в 22:05 мск.