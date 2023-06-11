Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме после разрушения Каховской ГЭС

Станция работает в автономном режиме, сообщили службы технического надзора

ТАСС, 11 июня. Запорожская АЭС после разрушения Каховской ГЭС работает в автономном режиме, радиационный фон в норме. Об этом ТАСС сообщили службы технического надзора.

"В настоящее время Запорожская АЭС функционирует в автономном режиме, то есть в режиме самообеспечения. Радиационный фон в норме", - сказал собеседник агентства.

Международное агентство по атомной энергии 7 июня сообщило, что Запорожская АЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, из Каховского водохранилища, но уровень воды в нем снижается. Если все пруды-охладители на ЗАЭС будут заполнены, то воды в них для охлаждения реакторов и отработавшего топлива хватит на несколько месяцев, отметили в агентстве. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа подчеркивал, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не скажется на ядерной безопасности на ЗАЭС.