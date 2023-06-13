В Воронеже планируют за неделю завершить восстановление пострадавшего от беспилотника дома

На сегодняшний день специалисты заменили все 65 поврежденных стеклопакетов, заявил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют завершить за неделю работы в Воронеже в доме, на который упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом написал в своем Telegram-канале во вторник губернатор региона Александр Гусев.

"Заменены все 65 поврежденных стеклопакетов, ожидаем поставки еще 6 оконных конструкций. Параллельно восстанавливается фасад. С жильцами находимся в постоянном контакте, оказывая поддержку по поступающим от них вопросам. По прогнозам, через неделю все работы будут завершены", - написал он.

Ранее Гусев сообщал, что 9 июня на многоквартирный дом № 21 на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА, пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В районе падения БПЛА был введен режим чрезвычайной ситуации, в доме проведена оценка состояния пострадавших квартир, в субботу начались восстановительные работы.