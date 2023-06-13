В Мордовии возбудили дело после падения с 10-го этажа матери и ее пятилетней дочери

В качестве приоритетной рассматривается версия о совершении матерью преступления в отношении ребенка

ТАСС, 13 июня. Следственные органы в Мордовии возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и травмирования ее пятилетней дочери после падения с 10-го этажа многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Днем 12 июня 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле многоэтажного дома по улице Волгоградской в Саранске тела 34-летней местной жительницы с травмами, характерными для падения с высоты. Ее ребенок в возрасте 5 лет с аналогичными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение и помещен в отделение реанимации. По факту получения малолетним ребенком телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Следствием также устанавливаются обстоятельства гибели женщины", - говорится в сообщении.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. В качестве приоритетной рассматривается версия о совершении матерью преступления в отношении ребенка, выясняются причины и обстоятельства, приведшие к трагедии. Отмечается, что семья на учете в органах системы профилактики не состоит.