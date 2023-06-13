В Туве на место крушения моста направили аэромобильную группировку МЧС

Объект был ранее разрушен паводком

ТАСС, 13 июня. Аэромобильная группировка регионального главка МЧС по Республике Тува в составе 20 человек отправилась на место разрушенного из-за паводка моста в районе автодороги Ак-Довурак - Абаза, соединяющей Туву с Хакасией. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"На 61-й км автодороги Ак-Довурак - Абаза выехали 20 человек аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Тыва для организации переправы через реку Ак-Суг. <…> Группировка полностью укомплектована всем необходимым для оказания помощи населению: средствами спасения, плавсредствами (надувные лодки с подвесными моторами)", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, на месте обрушения моста спасатели уже организовали работу пешей переправы. "Выставлены запрещающие проезд по автодороге знаки, скопления машин нет", - пояснили в пресс-службе.

В республике 14 июня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 25 м/с, дождя и града.

В ночь на 13 июня в результате выпадения обильных осадков в Туве произошел резкий подъем уровня воды в реках Алаш, Тапсы, Хемчик, Ак-Суг. В результате в районе города Ак-Довурак был обрушен мост. Движение по автодороге Абаза - Ак-Довурак, связывающей Хакасию и Туву, было прекращено. Объезд стал возможен через столицу Тувы - город Кызыл. Прокуратура региона начала проверку по факту частичного разрушения моста.