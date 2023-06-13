В Ейске взяли под домашний арест мужчину по делу о пожаре на летней кухне

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, погибли три человека

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Краснодарском крае удовлетворил ходатайство следователей об избрании на время предварительного следствия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении владельца летней кухни, где при пожаре погибли трое отдыхающих из Владимирской области, включая ребенка. В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело, сообщается во вторник в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Ейским межрайонным следственным отделом СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), в отношении 58-летнего собственника летней кухни в частном домовладении, где 11 июня 2023 года произошел пожар, в результате которого погибли приехавшие на отдых из Владимирской области. Мужчина задержан, сегодня по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело объединили в одно производство с возбужденным ранее. По данным краевого следственного управления СК РФ, в ближайшее время обеих выживших несовершеннолетних планируют выписать из больницы, дети будут переданы под опеку близким родственникам погибших.

"Следователями в пределах компетенции всецело оказывается помощь родственникам погибших в оформлении опеки малолетних и в других возникающих вопросах. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя СК РФ по краю А. К. Маслова", - резюмировали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сообщалось, что 11 июня в Ейске произошел пожар в одном из домовладений, расположенных на улице Мира, в результате погибли 37-летний мужчина, его 43-летняя супруга и их 12-летний сын, еще двое детей в возрасте двух и десяти лет выжили, были доставлены в больницу, угрозы их жизни не было. Ейским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительной версии следствия, супруги с тремя детьми 8 июня приехали на отдых в город Ейск из Владимирской области. Семья для проживания арендовала у местного жителя помещение летней кухни, расположенное во дворе его дома на улице Мира.