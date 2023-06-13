Минздрав в Самаре проверит качество медпомощи после смерти девушки из-за отравления сидром

Информация о некачественной помощи ранее появилась в Telegram-канале Baza

САМАРА, 13 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Самарской области проверит качество оказания медицинской помощи девушке, которая якобы умерла из-за неправильного лечения после отравления суррогатным сидром.

Об этом ТАСС сообщили во вторник в региональном Минздраве.

"По вопросу оказания медицинской помощи Министерством здравоохранения Самарской области будет проведена проверка", - сообщила собеседница агентства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в начале июня жительница Самары поступила в токсикологический центр после употребления напитка "Мистер сидр". При этом медики якобы не определили у нее отравление и исключили этот диагноз, перенаправив пациентку в стационар городской больницы. Пять дней девушка находилась без сознания на аппарате ИВЛ, а 9 июня умерла.

По последним данным регионального Минздрава, в Самарской области от отравления суррогатным сидром умерли 10 человек, на лечении находятся еще 14 пациентов. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней степени тяжести.