В Красноярске ликвидировали пожар в жилом доме

Пострадавших при пожаре нет

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Пожар площадью более 200 кв. м на кровле пятиэтажного жилого дома в Красноярске ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Вечером 13 июня загорелась кровля пятиэтажного жилого дома на улице Новгородской в Красноярске. Площадь пожара составила 210 кв. м.

"Пожар полностью ликвидирован", - сообщили в главке МЧС.

Сообщалось, что пострадавших при пожаре нет. В своем официальном телеграм-канале врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков написал, что поручил мэру Красноярска Владиславу Логинову выехать на место пожара и принять необходимые меры по временному размещению людей и организации их питания.