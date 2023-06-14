В МЧС сообщили о спасении более 2,2 тыс. человек после ЧП на Каховской ГЭС

По данным ведомства, вода отступила практически из 1,9 тыс. жилых домов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спасатели МЧС РФ помогли выбраться из зоны ЧП в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС более чем 2,2 тыс. человек, из них почти 200 детей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе российского министерства.

"Сотрудниками МЧС России спасено более 2,2 тыс. человек, из них 194 ребенка. Кроме этого, спасатели доставляют на сушу всех уцелевших домашних животных. Продолжается оказание всесторонней, адресной помощи. Из резервов спасательного ведомства и складов Росрезерва уже доставлено порядка 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды, различное оборудование для устранения последствий ЧС", - говорится в сообщении.

Там отметили, что уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. "Так, жилые дома Новокаховского городского округа полностью освободились от воды, всего же вода отступила из 1 872 жилых домов. Специалисты МЧС России и Минобороны проводят дезинфекционные работы, откачку воды и уборку мусора после ухода воды из помещений и с придомовых территорий. За последние сутки обработано 3 780 кв. м. Особое внимание акцентировано на комплексе противоэпидемических мер во избежание вспышек инфекций", - сказали в МЧС.

В министерстве подчеркнули, что для оказания информационной поддержки на территории Херсонской области работают мобильные комплексы оповещения МЧС России, при помощи которых жители узнают справочную информацию, а также актуальные новости и события о ходе ликвидации последствий ЧС.