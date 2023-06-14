Пожар на цветочном складе в Калужской области полностью ликвидировали

Причиной возгорания, по предварительной информации, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ

ТАСС, 14 июня. Возгорание на складе с цветами, расположенном на улице Лесной в Обнинске Калужской области, ликвидирован на площади 150 кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В 14:39 мск объявлена полная ликвидация возгорания", - сказали в пресс-службе.

В результате пожара, уточнили в МЧС, полностью сгорели кровля и имущество склада. Причиной возгорания, по предварительной информации, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, ущерб составил порядка 5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, информация о возгорании в складском помещении, общая площадь которого составляет 200 кв. м, поступила в МЧС в 09:14 мск. В 10:06 мск пожар был локализован на площади 150 кв. м. К ликвидации возгорания привлекалось более 30 человек и 5 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет.