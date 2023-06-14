14 июня, 13:50

Сальдо сообщил об ежедневных обстрелах ВСУ пунктов временных размещений

Врио главы Херсонской области отметил, что в результате обстрелов есть жертвы, среди них - женщины и дети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно и сознательно обстреливают жителей Херсонской области, переехавших в пункты временного размещения (ПВР) после разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом заявил журналистам врио главы региона Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Они [ВСУ] обстреливают пункты временного размещения в Херсонской области ежедневно. Именно по этим точкам и бьют артиллерией специально, чтобы нанести ущерб мирному населению, - сказал Сальдо. - К сожалению, есть жертвы, среди них женщины и дети".

По его словам, таких пунктов временного размещения в регионе несколько. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация