"Ъ": мичмана осудили на два года колонии по делу о пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Также на протяжении двух лет ему будет запрещено занимать руководящие должности на госслужбе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Военный суд в Мурманске приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении мичмана, признав его виновным в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" в 2019 году. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Как пишет издание, пожар случился из-за халатности мичмана электромеханической боевой части корабля Ильи Чапаева. Моряк приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселения. После отбывания наказания Чапаеву еще два года нельзя будет занимать руководящие должности на государственной службе.

Ранее, 25 мая, в пресс-службе Мурманского суда сообщили ТАСС, что к четырем годам колонии-поселения приговорили рабочего, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В апреле 2018 года Минобороны РФ заключило с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Пожар произошел 12 декабря 2019 года во время проведения ремонтных работ в Мурманске. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В результате пожара погибли 2 человека, 14 пострадали.