В Приморском крае проводят проверку в связи с возгоранием на сухогрузе Beks Force

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, экипаж судна состоит из граждан Филиппин и Турции

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Экипаж сухогруза Beks Force, загоревшегося в акватории Приморского края, составляют граждане Филиппин и Турции, сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В Приморском крае транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на иностранном судне. По предварительным данным, на борту 24 члена экипажа (граждане Филиппин и Турции). Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям аварийно-спасательных служб, участвовавшим в спасательной операции и ликвидации последствий транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, к месту происшествия для тушения пожара и оказания помощи выдвинулись три судна Приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" и буксир из морского порта Восточный.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки, произошел пожар на иностранном сухогрузе под флагом Маршалловых Островов, который следовал из Китайской Народной Республики в порт Восточный. Пострадало два человека, они эвакуированы и доставляются на берег.

Как сообщил ТАСС представитель Росморречфлота, пожар действует в машинном отделении и пока не распространяется.

Судно построено в 2005 году, его длина составляет 288,97 м, ширина - 45 м, судовладелец - турецкая компания.