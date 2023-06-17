16 июня, 21:22

Пассажиры севшего в Саратове рейса Москва - Сочи вылетели в пункт назначения

Авиакомпания предоставила им другой самолет

САРАТОВ, 17 июня. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании S7 Airlines, следовавшего по маршруту Москва - Сочи и совершившего вынужденную посадку в Саратове, вылетели в аэропорт назначения на другом воздушном судне. Это следует из данных электронного табло на сайте авиакомпании.

По данным перевозчика, Airbus A320 вылетел в аэропорт назначения в 00:06 (23:06 мск 16 июня). Прибытие ожидается в 02:02 мск 17 июня. Уточняется, что рейс был задержан на 3 часа 51 минуту.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе аэропорта Гагарин, самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы в Сочи, совершил посадку в Саратове в 19:08 (18:08 мск). С пассажирами работал представитель авиакомпании. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайСаратовская областьМосква
© Информационное агентство ТАСС
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