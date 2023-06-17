Сальдо: Каховское водохранилище может вернуться на русловые отметки через два дня

По словам врио главы Херсонской области, от воды освободились более 4 тыс. домов

ГЕНИЧЕСК, 17 июня. /ТАСС/. Медики Херсонской области госпитализировали 103 человека, пострадавших из-за подтоплений после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, сообщил в субботу в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Ранее сообщалось о 95 госпитализированных.

"В лечебные учреждения с начала введения режима ЧС госпитализированы 103 человека", - написал он.

По его данным, вода отступила в Новокаховском городском и Алёшкинском муниципальном округах Херсонской области. В городе Голая Пристань уровень составляет 0,05 метра. "От воды освободились более 4 тыс. домов (17,4% по области, в Новокаховском ГО - 100%). По предварительным расчетам гидрологов, сработка водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня. На освободившихся от воды участках местности продолжается проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: откачка воды из зданий, сушка, сбор и вывоз мусора, дезинфекция территорий, утилизация погибших животных, вакцинация населения. Электроснабжение полностью восстановлено в городе Новая Каховка, пгт Днепряны, селах Забарино и Рыбальче, частично - в городах Алёшки и Голая Пристань, селе Корсунка", - отметил Сальдо.

Ликвидация последствий

В ликвидации последствий ЧС задействованы более 1,1 тыс. сотрудников МЧС, органов власти, военных, специалистов региональных и федеральных министерств и ведомств, волонтеров и добровольцев.

"За минувшие сутки матпомощь по 10 тыс. рублей выплачена 274 людям, за все время - более 1,1 тыс. человек. От граждан продолжается прием заявок на все виды выплат в связи с чрезвычайной ситуацией", - сообщил врио губернатора.

"Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения, вызванного намеренным разрушением киевским режимом, Каховской ГЭС", - отметил Сальдо.

По его словам, "поток эвакуированных снижается - большинство людей вывезены из зоны подтопления". "За минувшие сутки эвакуированы 17 человек, за все время - более 7,8 тыс., из которых 2 тыс. размещены в пунктах временного размещения", - добавил врио главы региона.