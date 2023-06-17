17 июня, 09:17

Новочеркасская ГРЭС вышла на прежнюю мощность после пожара

Электростанция выполняет диспетчерский график согласно требованиям Системного оператора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Новочеркасская ГРЭС (входит в ОГК-2) введена в работу на прежнюю мощность после возгорания, которое произошло на шестом энергоблоке.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В Единую энергосистему России включены энергоблоки №1 и 4 Новочеркасской ГРЭС. На данный момент электростанция выполняет диспетчерский график согласно требованиям Системного оператора. Показатели сетевой загрузки соответствуют нормам, объект введен в работу на прежнюю мощность", - уточнил собеседник агентства. 

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