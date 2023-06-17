Минобороны Уганды сообщило о 37 погибших в результате нападения на школу

Также, по данным ведомства, шесть учеников похищены

ПРЕТОРИЯ, 17 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 37 человек, в основном учащиеся, убиты в пятницу на западе Уганды боевиками из "Альянса демократических сил" (АДС) на территории средней школы. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны страны Феликс Кулайигье.

"Обнаружены 37 тел", - цитирует его угандийская газета Monitor. Кулайигье отметил, что в момент нападения в школе находились 62 ученика. Их возраст не раскрывается. Восемь человек ранены, их состояние критическое. Шесть учеников похищены. Ранее власти объявили о 25 погибших, а агентство Reuters - о 41.

Кулайигье сообщил, что армейские подразделения преследуют боевиков с целью их ликвидации и освобождения похищенных школьников. Он заявил, что нападавшие связаны с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

АДС был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды боевиков отошли в восточные районы Демократической Республики Конго.