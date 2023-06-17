В Новой Каховке после разрушения ГЭС повреждено более 90 домов

По словам мэра города Владимира Леонтьева, местные власти активно дезинфицируют осушенные ранее здания и скоро начнется вакцинирование скота

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 17 июня. /ТАСС/. Полностью разрушенными после ЧП на Каховской ГЭС считаются более 90 домов в Новой Каховке в Херсонской области, сообщил журналистам мэр города Владимир Леонтьев. Он также рассказал о том, что городской округ ожидают проблемы с водоснабжением, что местные власти уже активно дезинфицируют осушенные ранее здания и скоро начнется вакцинирование скота.

"На сегодняшний момент у нас уже более 90 домов (частный сектор - прим. ТАСС) разрушено, не подлежат восстановлению. Эта цифра неокончательная. Многие дома строились в послевоенное время, соответственно не из самых крепких материалов. Значительное количество домов разрушилось, людям некуда возвращаться. Да, многие получили жилищные сертификаты, но хотят жить здесь - нам предстоит решить этот вопрос", - сказал Леонтьев.

Восстановление Новой Каховки

Он уточнил, в городском округе 2 300 домов попало в зону затопления, ниже по течению - практически все. "Все объекты рекреационные: новокаховский городской клуб, водно-спортивная база, база отдыха, яхтклуб, - там полностью все смыто. Удивительно, как такие мощные бетонные конструкции просто были сметены. Я не говорю о материальном ущербе. <…> Мы сейчас много осушением занимаемся. Например, дворец культуры, здание на Днепровском проспекте все уже первично прошли сушку, санобработку, дезинфекцию. Фундамент строили в 50-е годы, и рядом с ним провалов очень много", - рассказал Леонтьев.

Также он добавил, что предстоит восстановить много дорог. "Есть многометровые промоины, где-то сорвало дорожное покрытие, нарушено сообщение между населенными пунктами. Например, между Корсункой, Крынками и Казачьими Лагерями. А там проживает много людей", - отметил Леонтьев.

Проблемы с водой

Он отметил, что городской округ ожидают проблемы с водой. "В городе и частично в Днепрянах проводим дезинфекцию, хлорирование, обработку специальными средствами - мы привели скважины в порядок. Но дальше в населенных пунктах, где в основном частные домовладения, около 500 скважин. Придется все их обрабатывать: многим придется или помогать, или под нашим контролем это делать, потому что мы не можем допустить заражения кого-либо вследствие какой-то халатности или чрезмерного оптимизма", - пояснил Леонтьев.

Также он рассказал, что Каховка построена на месте населенного пункта Ключевое, поскольку в этих местах было много ключей и сейчас эти ключи бьют в подвалах домов. "Мы сейчас питаемся из водозабора с 45-метрового второго водоносного слоя. После того как давление из Каховского водохранилища упадет, как говорят специалисты, сам уровень водоносного слоя и дебет скважин уменьшится. Дело в том, что у нас вверху по течению наши районы уже страдают из-за обмеления Каховского водохранилища", - сказал Леонтьев, пояснив, что теперь жителям придется углублять скважины до 75 м.

Леонтьев рассказал, что "ужесточены и регулируются правила торговли молочной продукцией, работает лаборатория, осуществляется постоянный контроль и меры, которые могут предотвратить инфекционные заболевания".

С понедельника в Новой Каховке, по словам Леонтьева, будет идти вакцинация скота. "Утилизировано уже около 250 животных домашних. Свиньи, домашние питомцы (собаки, кошки, птицы). Сегодня, наверное, к ночи мы закончим утилизацию. Работа не из приятных, но [ее] необходимо сделать как можно быстрее", - пояснил мэр.

"Сейчас у нас четверо погибших идентифицированы, но после разборки завалов, возможно, количество увеличится", - сообщил он.

Также мэр сообщил, что не встречал фактов мародерства в Новой Каховке, население и власти сообща занимаются восстановлением. "Мы 100% быстро справимся с поверхностными проблемами, а дальше уже серьезно придется заниматься восстановлением", - добавил он.