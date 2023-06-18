В Буйнакске более 2 тыс. частных домов пострадали из-за непогоды

В муниципалитете действует уровень повышенной готовности

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. частных домов из-за прошедших накануне ливневых дождей с градом пострадали в Буйнакске, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"В Буйнакске в целях определения числа пострадавших домой и оценки ущерба созданы 25 межведомственных групп для подворовых обходов. По предварительным данным, повреждения получили более 2 тыс. частных домовладений, 33 жилых высотных дома, 7 школ, 14 детсадов",- говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что из-за прошедших 17 июня ливней с градом в Буйнакске пострадали кровли домов и автомобили. В муниципалитете ввели уровень повышенной готовности.

Глава региона Сергей Меликов поручил оказать помощь пострадавшим жителям города. 18 июня на место для осмотра социальных объектов и оперативного совещания выехал председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.