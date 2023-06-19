В Новой Каховке и Днепрянах восстановили водоснабжение

Там продолжается ликвидация последствий разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 19 июня. /ТАСС/. Водоснабжение Новой Каховки и Днепрян, где продолжается ликвидация последствий разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, восстановлено в полном объеме, сообщила в понедельник в своем телеграм-канале администрация Новокаховского городского округа.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в субботу сообщал, что в городском округе прогнозируют проблемы с водоснабжением. В частности, жителям сельской местности придется углублять скважины из-за снижения водоносных горизонтов. Колодцы после подтопления дезинфицируют, чтобы вновь использовать.

"Водоснабжение в полном объеме восстановлено в Новой Каховке, Днепрянах. В Корсунке работа артезианских скважин будет восстановлена после полной их осушки", - говорится в сообщении.

Пострадавшим от наводнения раздали 31,8 т бутилированной воды, 16,5 т наливной питьевой воды. В Новой Каховке и Днепрянах выплачена единоразовая материальная помощь 306 жителям округа.

Привиты от инфекций 289 человек, проведена дезинфекция дорожного покрытия на Днепровском проспекте в Новой Каховке, выполнялись работы по просушке подвальных помещений 15 тепловыми пушками. С подтопленных территорий вывезли 985 куб. м мусора.

В Корсунке утилизируют трупы животных, утонувших при затоплении. Начался подомовой обход для проведения профилактических прививок домашним животным. Привито 25 голов крупного рогатого скота и 20 голов мелкого.