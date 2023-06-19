19 июня, 08:06,
обновлено 19 июня, 08:23

На Херсонщине сообщили, что вода отступила из 12 населенных пунктов

По словам заместителя губернатора региона по работе с эвакуированными жителями Татьяны Кузьмич, речь идет об около 9 тыс. домов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вода после прорыва Каховской ГЭС отступила из 12 населенных пунктов Херсонской области.

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Об этом сообщила заместитель губернатора региона по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич.

"Освободились от воды полностью 12 населенных пунктов. Если говорить о количестве жилых домов, то это где-то около 9 тыс.", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что на сегодняшний день от воды освободилось 9 118 жилых домов, 61 социально значимый, административный и инфраструктурный объект. 

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