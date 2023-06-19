В ДНР сообщили, что попадания ВСУ по Волновахе пришлись на квартал возле школы и остановки

Врио главы республики Денис Пушилин добавил, что всем пострадавшим в результате массированного обстрела оказывается медицинская помощь

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Попадания снарядов после массированного удара украинской армии по Волновахе в ДНР зафиксированы в мирном оживленном квартале возле остановки, школы и гуманитарного склада. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"Сегодня утром массированному удару из РСЗО (реактивных систем залпового огня - прим. ТАСС) западного образца подвергся освобожденный более года назад город Волноваха. Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале - около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что всем пострадавшим в результате массированного обстрела оказывается медицинская помощь.

Ранее в городской администрации сообщили ТАСС, что всего ранены около 20 человек.

В понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 09:10 мск выпустили по Волновахе 10 ракет из РСЗО.